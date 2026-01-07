Home Cronaca Cronaca Genova

Inseguimento a Genova: auto si schianta in via Canevari, nessun ferito

Un inseguimento notturno della Polizia termina con un incidente stradale in via Canevari, ma fortunatamente senza feriti

La notte scorsa, per le strade di Genova, un inseguimento ad alta tensione si è concluso con un incidente in via Canevari. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto non si sarebbe fermata all’alt della Polizia e, accelerando, ha costretto gli agenti a un inseguimento. Giunti in via Canevari, il veicolo in fuga si è schiantato, fortunatamente senza provocare feriti tra il conducente o eventuali passeggeri.

Un episodio che richiama precedenti simili

Questo episodio si inserisce in una serie di inseguimenti notturni a Genova. Lo scorso 23 dicembre, un’auto in fuga dalle forze dell’ordine aveva provocato un incidente frontale a Sampierdarena, in largo Jursè all’altezza della rotonda di via Pieragostini. In quel caso, l’uomo alla guida, senza fissa dimora, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e si trovava a bordo di un veicolo rubato.

Indagini in corso e sicurezza stradale

Le autorità stanno ora approfondendo la dinamica dell’inseguimento in via Canevari, per chiarire le responsabilità e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Gli agenti stanno anche verificando eventuali danni a terzi o a veicoli circostanti. L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati agli inseguimenti in contesto urbano e la necessità di misure preventive per garantire la sicurezza di cittadini e operatori delle forze dell’ordine.

