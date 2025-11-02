Iniezioni gratis: +42% di vaccini antinfluenzali prenotati rispetto al 2024

“Sono cresciute del 42% rispetto allo scorso anno le prenotazioni per il vaccino antinfluenzale attraverso i diversi canali disponibili. Al 30 ottobre sono già 28.959 le persone che hanno prenotato l’appuntamento per la vaccinazione tramite farmacie o CUP, contro le 20.445 registrate nello stesso periodo del 2024”.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili di Regione Liguria.

“Nel dettaglio – hanno aggiunto da piazza De Ferrari – le prenotazioni effettuate attraverso le farmacie sono passate da 15.278 a 20.755, mentre quelle tramite altri canali (CUP, portale, call center) sono salite da 5.167 a 8.204.

Quest’anno Regione Liguria ha deciso di estendere la gratuità del vaccino antinfluenzale a tutte le fasce d’età, un provvedimento che ha favorito un’adesione ampia e trasversale.

Parallelamente, sono state aumentate le sedi vaccinali e potenziata la campagna di comunicazione per garantire la massima copertura possibile e ridurre al minimo le conseguenze dell’influenza, soprattutto nei soggetti anziani e fragili, contenendo l’impatto sui pronto soccorso nel periodo di picco”.

“L’estensione della gratuità del vaccino a tutti i cittadini liguri – ha aggiunto l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò (FdI) – sta dando risultati molto positivi.

Eliminare ogni barriera economica significa offrire a tutti la possibilità di proteggersi, indipendentemente dall’età o dalla condizione.

L’aumento del 42% delle prenotazioni dimostra che quando la prevenzione diventa ancora più accessibile, la risposta dei cittadini è forte e responsabile.

Continueremo su questa strada, rafforzando la rete vaccinale e promuovendo la cultura della prevenzione come strumento di tutela della salute pubblica”.