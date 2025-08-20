Infortunio sul lavoro al porto di Vado Ligure: intervento dei Vigili del Fuoco

L’incidente durante i lavori per la nuova diga

Oggi alle 13:30 i Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti al porto di Vado Ligure in seguito a un grave infortunio sul lavoro. L’episodio è avvenuto durante la costruzione dei cassoni destinati alla nuova diga foranea di Genova e Porto Vado.

Operaio colpito da un colpo di ariete

Secondo le prime ricostruzioni, un operaio stava operando con una pompa per il versamento del cemento quando sarebbe stato colpito all’addome da un violento colpo di ariete, probabilmente causato da una sacca d’aria nel tubo. L’impatto lo ha sbalzato mentre si trovava a circa sette metri di altezza, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Soccorsi e intervento delle autorità

Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’operaio era già stato assistito dai militi del 118 con il supporto del personale della ditta costruttrice. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno collaborato con le altre autorità presenti. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica del 118, la Croce Rossa di Vado Ligure, i Carabinieri e l’Autorità Portuale.

