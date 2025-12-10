Individuata auto pirata che ha investito il 79enne sulle strisce: alla guida una donna di 76 anni

La Dacia Sandero coinvolta nell’incidente è stata ritrovata poche ore dopo in un’area privata. La conducente dovrà ora rispondere di omissione di soccorso e lesioni stradali gravissime

Sono trascorse poche ore dal grave incidente avvenuto ieri poco prima delle 18 in piazza Leonardo da Vinci, cuore del quartiere genovese di Albaro, quando gli agenti del reparto Sicurezza Stradale della Polizia Locale hanno individuato il veicolo fuggito senza prestare soccorso. L’investimento aveva coinvolto un pedone di 79 anni, travolto mentre attraversava sulle strisce all’incrocio con via Boselli. L’automobilista si era allontanata subito dopo l’impatto, lasciando l’uomo a terra in condizioni critiche.

Ritrovata la Dacia Sandero e primi riscontri tecnici

La vettura ricercata, una Dacia Sandero di colore scuro, è stata rintracciata questa mattina in un’area privata. Sul parabrezza e sul cofano sono state rilevate tracce evidenti dell’urto: graffi, ammaccature e segni compatibili con la dinamica descritta dai testimoni presenti al momento dell’incidente. La Polizia Scientifica è intervenuta per eseguire i rilievi tecnici, inclusi prelievi di vernice e campioni biologici, che saranno confrontati con i materiali raccolti sulla scena dell’investimento.

Rintracciata la conducente: è una 76enne

Poco dopo il ritrovamento del veicolo, gli agenti hanno individuato anche la persona alla guida al momento dell’incidente. Si tratta di una donna di 76 anni, ora interrogata dagli investigatori, che dovrà rispondere delle accuse di omissione di soccorso e lesioni stradali gravissime aggravate dalla fuga. La ricostruzione della sua condotta sarà decisiva per definire il quadro giudiziario e stabilire le eventuali responsabilità.

La dinamica dell’incidente e le condizioni del pedone

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia Locale, il 79enne stava attraversando regolarmente sulle strisce quando la Dacia Sandero lo ha colpito a velocità sostenuta, scaraventandolo diversi metri più avanti. La conducente non si è fermata e ha proseguito la marcia. Pochi secondi dopo, una seconda vettura, una Toyota Yaris guidata da un’altra donna di 76 anni, non ha visto il corpo a terra e lo ha travolto accidentalmente, lasciandolo incastrato sotto il mezzo. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per sollevare l’auto e consentire ai sanitari di estrarlo.

Trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino, l’uomo ha riportato un politrauma facciale, un pneumotorace bilaterale e una sospetta frattura del bacino. Le sue condizioni restano molto gravi.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube