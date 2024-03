Indagine a Moneglia, carabinieri arrestano pedofilo: 40enne italiano

Ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova hanno rintracciato e arrestato un 40enne italiano, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova.

Il provvedimento, scaturito a seguito di indagini svolte nel 2021 dei carabinieri di Moneglia, ha disposto la pena di oltre 4 anni di reclusione in carcere per i reati di pornografia minorile, interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pedopornografico.

Il 40enne, nel periodo 2019- 2021, con la scusa di dovere realizzare una ricerca per l’Università di Perugia, aveva indotto le vittime minorenni a spogliarsi per sottoporsi a un accertamento ponderale su una bilancia biometrica nello spogliatoio di una palestra, per procedere, all’insaputa delle vittime, a riprese video con apparati occultati.

Inoltre, a seguito di perquisizioni, il 40enne era stato trovato in possesso di immagini e video pedopornografici contenuti nei suoi “devices” personali.