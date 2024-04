Incontro Ubik Savona con lo scrittore, regista e giornalista WALTER VELTRONI che presenta il libro “La condanna”

Walter Veltroni presenta il libro “La condanna”, Dialogherà con l’autore RENATA BARBERIS alla Libreria Ubik di Savona

(autore di numerosi film e libri, giornalista, già Vicepresidente del Consiglio, Ministro, Sindaco di Roma, Direttore del giornale L’Unità, e fondatore dell’Ulivo) torna con un romanzo intenso, capace di raccontare un passato ancora attuale, in cui possiamo leggere in controluce il presente in cui viviamo.

Al giovane giornalista Giovanni viene affidato il compito di scrivere un pezzo su Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli, linciato in modo selvaggio dalla folla nel settembre 1944. Il giornalista si immerge allora nella ricerca, e ci porta sui luoghi che furono teatro del fatto – il Palazzo di Giustizia, il Tevere, Regina Coeli –, ci mostra le testimonianze di chi quel massacro l’ha visto e documentato, e ce lo restituisce in un racconto vivido, crudo, reale. Chi era Carretta? Un fascista o un antifascista? Oppure uno della “zona grigia”? Con la precisione del reporter e l’abilità dello scrittore, Giovanni ricostruisce la storia di una condanna controversa, brutale, di certo ingiusta. Indagando le pulsioni e la rabbia che agitano la folla di quel settembre 1944 rivede, nella Roma liberata dal fascismo e dall’occupazione nazista, gli strepiti e i livori che si muovono, velenosi, nelle relazioni di oggi, nella comunicazione, sui social.