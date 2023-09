Incontro con lo show man Mario Mesiano

Presentatore, attore, cantante, giornalista e regista, vincitore di importanti premi di livello locale e nazionale, Show man, direttore del Teatro Ambra e molto altro ancora: si tratta di Mario Mesiano, un attore di fama nazionale, molto amato e di grande capacità e simpatia. Affermato attore di televisione e teatro, reso famoso soprattutto dalle popolari fictions “Vivere” e “Centovetrine”, da diversi anni, proprio per tenere viva la cultura teatrale nel comprensorio ingauno, si è impegnato nella direzione artistica del Teatro Ingaunia, attraverso la realizzazione di rassegne che hanno contribuito a portare ad Albenga personaggi di rilievo del mondo dello spettacolo e compagnie di valore. Lo abbiamo incontrato al Teatro Ambra di Albenga: il suo regno.

Generoso, intraprendente, coraggioso e amante della sua città Mesiano è riuscito caparbiamente a salvare e rilanciare il famoso Cinema Ambra, divenuto successivamente soprattutto Teatro, realizzando sempre, pur con i limitati mezzi a disposizione, cartelloni di grande qualità. Dopo aver frequentato l’ Accademia d’ Arte Drammatica “Pietro Scharoff”, pur avendo già iniziato una brillante carriera televisiva, cinematografica e teatrale, ha voluto migliorare il proprio innato talento frequentando la prestigiosa Ecole de l’ Acteur di Parigi.

“Spesso il detto ‘Nemo Propheta in patria’ – ci confessa Mario- ha davvero un senso. Per me infatti, come per tante altre persone impegnate nel mondo dello spettacolo, ad esempio all’inizio è stato più facile avere riconoscimenti fuori che non a casa mia. In questi ultimi anni invece anche in Liguria prima ed ad Albenga successivamente ho raccolto il frutto di un lungo ed impegnativo lavoro che finalmente mi viene riconosciuto anche nella mia città”.

Con orgoglio dunque Mario, personaggio vulcanico, può davvero essere annoverato fra gli abitanti della “Città delle Torri” come una vera gloria, come un vero e proprio genius loci. Nella stupenda foto realizzata dal Maestro Mario Rossello otto espressioni dell’istrionico Mesiano.

Claudio Almanzi