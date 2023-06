Incidenti in via Tolemaide e in corso Sardegna, nel tunnel investita una 60enne

Prima due incidenti in via Tolemaide e in corso Sardegna. Poi una donna che è stata investita nel tunnel in corrispondenza con via Tolemaide e corso Torino.

Notte e mattina di super lavoro per i sanitari del 118 e della Polizia locale a Genova.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo le 23.30 in via Tolemaide, tra San Martino e la Foce. Il conducente di una moto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è andato a schiantarsi a terra. E’ stato soccorso e trasportato in codice rosso al S. Martino con diversi traumi, ma per fortuna non risulta non in pericolo di vita.

Il secondo incidente è avvenuto poco prima dell’una in corso Sardegna, all’incrocio con via Carlo Varese. Coinvolti un’auto e una moto. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato traumi e fratture. E’ stato trasportato anche lui al San Martino in codice rosso, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

Corso Sardegna è stata chiusa in direzione monte fino all’alba di oggi per consentire i rilievi da parte del nucleo infortunistica della Polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, risulta che la vettura provenisse da via Nicolodi, sulla carreggiata opposta. Anziché svoltare a destra in corso Sardegna verso il mare, avrebbe proseguito in via Varese scontrandosi con la moto che procedeva regolarmente verso monte.

L’investimento è avvenuto intorno alle 8 di oggi nel tunnel di corso Sardegna.

Una 60enne è stata travolta da un’auto all’interno della galleria che da corso Sardegna Torino arriva in corso Torino, in direzione di via Tolemaide. Secondo quanto riferito, il pedone è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il tunnel in direzione mare è stato temporaneamente chiuso dagli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.