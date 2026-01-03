Incidente tra scooter e ciclomotore in piazza Leopardi a Genova: due feriti in codice rosso

Scontro all’incrocio con via Albaro ieri pomeriggio: coinvolti un 16enne e un 22enne, entrambi trasportati al San Martino

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Genova, in piazza Leopardi, all’intersezione con via Albaro. Poco prima delle 17.30 la Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso con due ambulanze e con il supporto dell’automedica Golf 1, a seguito dello scontro tra un ciclomotore e uno scooter di grossa cilindrata.

L’impatto ha immediatamente fatto scattare l’allerta sanitaria, considerate le condizioni dei conducenti dei due mezzi coinvolti e la dinamica dell’incidente, avvenuto in un’area urbana ad alto traffico.

Le condizioni dei feriti dopo lo scontro

Il conducente del ciclomotore, un ragazzo di 16 anni, ha riportato un trauma facciale e traumi a una gamba. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari, che lo hanno stabilizzato sul posto prima del trasporto in ospedale.

Più preoccupanti le condizioni del giovane alla guida dello scooter, un 22enne, che ha accusato un sospetto trauma cranico ed è apparso in stato di parziale incoscienza fino all’arrivo in struttura sanitaria. Entrambi i feriti sono stati sottoposti a immobilizzazione spinale e successivamente trasferiti in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico San Martino, dove sono stati presi in carico dai medici per gli accertamenti e le cure necessarie.

Il passeggero illeso e il rifiuto del trasporto

Sul secondo mezzo viaggiava anche un passeggero, che è riuscito a evitare conseguenze più gravi grazie a un rapido riflesso, lanciandosi a terra prima dell’impatto. L’uomo non avrebbe riportato ferite tali da rendere necessario il ricovero e, dopo le valutazioni del personale sanitario, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

I rilievi della Polizia Locale e la viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie distrettuali della Polizia Locale di Genova e la Sezione Infortunistica, incaricata di effettuare i rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la viabilità nella zona di piazza Leopardi e via Albaro ha subito rallentamenti e temporanee modifiche.

Gli accertamenti sono in corso per chiarire le responsabilità e le cause che hanno portato alla collisione tra i due mezzi.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube