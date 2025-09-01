Incidente tra auto e moto sul Colle di Nava: ferito un motociclista

Lo scontro lungo la SS28 nel territorio di Pornassio

Momenti di paura ieri intorno alle 19, sul Colle di Nava, nel territorio comunale di Pornassio, in provincia di Imperia. Lungo la strada statale 28 “Del Colle di Nava”, all’altezza del km 98,500, un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio il motociclista

Nell’impatto il più grave ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di 59 anni. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario giunto sul posto con l’automedica Alfa 1 e l’ambulanza della Croce Bianca Pornassio e, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Imperia. Sul posto anche i Carabinieri di Pornassio.

Strada chiusa per i soccorsi

Per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, la SS28 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato. La viabilità ha subito disagi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Indagini in corso sulle cause del sinistro

Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente: gli accertamenti delle autorità competenti serviranno a ricostruire quanto accaduto e a stabilire eventuali responsabilità.

