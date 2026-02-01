Incidente sull’Aurelia tra Albenga e Alassio, strada chiusa

Scontro tra due auto nella notte nei pressi della discoteca Le Vele, attivati soccorsi e forze dell’ordine

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino lungo la via Aurelia, nel tratto compreso tra Albenga e Alassio. L’allarme è scattato poco dopo le 4:30, quando due autovetture sono rimaste coinvolte in un impatto avvenuto in prossimità della discoteca Le Vele, punto noto della riviera savonese.

Vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per i soccorritori impegnati nelle attività notturne.

Presenza dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine

Contestualmente sono arrivati i mezzi di emergenza sanitaria, con un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del servizio 118. La gestione della viabilità e gli accertamenti sull’accaduto sono stati affidati ai Carabinieri e alla Polizia Stradale, presenti sul posto per coordinare gli interventi.

Traffico interrotto durante le operazioni

La circolazione lungo il tratto interessato della via Aurelia è stata temporaneamente sospesa. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti, con ripercussioni sulla viabilità fino al completo ripristino della sicurezza stradale.

Photo Gallery