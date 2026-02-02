Incidente sull’A6 Torino-Savona: tir ribaltato al km 118

Intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio lungo la carreggiata in direzione Savona

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A6 Torino–Savona, al chilometro 118 della carreggiata in direzione Savona.

L’evento ha coinvolto un autoarticolato che, per motivi ancora in fase di accertamento, si è rovesciato occupando parte della sede stradale. La dinamica non è stata al momento chiarita dalle autorità competenti.

Intervento dei Vigili del Fuoco in condizioni di emergenza

Le operazioni di soccorso sono state affidate ai Vigili del Fuoco, con l’intervento della squadra di Savona e del funzionario di servizio. Per raggiungere rapidamente il punto dell’incidente, i mezzi di emergenza hanno percorso circa tre chilometri contromano lungo il tratto autostradale interessato, operando in coordinamento con gli enti preposti alla sicurezza e alla gestione dell’emergenza.

Soccorso al conducente e gestione della viabilità

Il conducente del mezzo pesante è stato assistito dal personale sanitario della Croce Bianca di Altare e successivamente trasferito in ospedale per ulteriori controlli clinici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale del Servizio Autostrade, impegnati nelle operazioni di regolazione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area interessata dal ribaltamento.

