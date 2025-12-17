Incidente sulla Sopraelevata Aldo Moro: traffico bloccato verso Ponente

Ripercussioni sulle strade attigue

Pomeriggio di forti disagi per la viabilità dopo un incidente avvenuto intorno alle 13:50 sulla Sopraelevata Aldo Moro; la circolazione risulta al momento bloccata in direzione Ponente con ripercussioni sulla viabilità sottostante e nel centro cittadino.

Cosa è successo sulla Sopraelevata

L’incidente si è verificato intorno alle 13:50 sulla Sopraelevata Aldo Moro: il sinistro ha causato il blocco totale della corsia in direzione Ponente, provocando lunghe code e rallentamenti sull’arteria principale che collega il centro al ponente cittadino. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, tra cui un’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte; al momento non sono disponibili dettagli ufficiali sulle condizioni dei feriti. Nel passato episodi simili sulla Sopraelevata hanno spesso causato ripercussioni estese sulla mobilità urbana.

Ripercussioni sulla viabilità sottostante e in centro

Le conseguenze del blocco sulla sopraelevata si stanno ripercuotendo sulla rete stradale sottostante: segnalazioni parlano di traffico fortemente congestionato su via Gramsci, su Corso Quadrio e nelle strade adiacenti. Chi prova a deviare verso percorsi alternativi trova code diffuse che si estendono fino al centro cittadino, con rallentamenti che complicano gli spostamenti per pendolari, mezzi pubblici e veicoli di servizio. La sopraelevata, per la sua posizione e funzione, quando viene chiusa o limitata provoca spesso intasamenti che si propagano rapidamente alle arterie secondarie della città.

Interventi di polizia e gestione del traffico

Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e coordinare il deflusso del traffico. Gli agenti stanno cercando di deviare i veicoli su percorsi alternativi e di liberare almeno una corsia quando possibile, ma la complessità dell’arteria e l’intenso flusso orario rendono le operazioni lente. Nei precedenti episodi analoghi la Polizia locale e la Polizia di Stato hanno collaborato con i soccorsi e i Vigili del Fuoco per gestire la sicurezza dell’area e permettere le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

Cosa fare se si deve attraversare la zona

Agli automobilisti in transito nella zona si raccomanda di evitare la Sopraelevata Aldo Moro e di privilegiare percorsi alternativi segnati dalle autorità, di tenere conto dei ritardi e di seguire gli aggiornamenti delle pagine ufficiali della viabilità cittadina e dei canali di emergenza per informazioni in tempo reale. Gli utenti dei mezzi pubblici dovrebbero verificare eventuali variazioni sulle corse o deviazioni previste, poiché il rallentamento del traffico può influenzare tempi di percorrenza e frequenze. Le chiusure sulla sopraelevata, specialmente in ore di punta, tendono a creare un effetto a catena che interessa rapidamente l’intera rete urbana.

Aggiornamenti e fonti ufficiali

Seguiranno aggiornamenti non appena le autorità rilasceranno comunicazioni ufficiali sull’andamento dei soccorsi, sulle condizioni delle persone coinvolte e sui tempi di riapertura della carreggiata verso Ponente. Per monitorare la situazione in tempo reale è consigliabile consultare i canali istituzionali della Polizia Locale di Genova, i bollettini sul traffico e le cronache locali che stanno coprendo l’evento.

