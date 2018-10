Ieri sera, poco prima seme 20, la squadra di vigili del fuoco di Multedo è intervenuta sulla A26, in direzione nord, a 7 km dall’uscita di Ovada per incidente stradale. Una vettura, per cause in via di accertamento, ha preso il controllo e si è ribaltata in galleria.

La persona che conduceva è uscita autonomamente dalla macchina con alcune escoriazioni e sotto shock.

I vigili hanno messo in sicurezza il mezzo e il tratto autostradale.

Sul posto anche la squadra di Ovada.