Incidente sul lavoro a Cairo Montenotte: a 39 anni muore operaio

Un altro incidente mortale sul lavoro in Liguria. Questa volta è accaduto a Cairo Montenotte nell’entroterra savonese, dove un operaio di 39 anni oggi ha perso la vita dopo una tragica caduta dal tetto di un capannone.
L’uomo, che stava lavorando ad una ristrutturazione in un cantiere in via Ponte Romano nella frazione di Rocchetta, sarebbe scivolato per ragioni ancora da chiarire, precipitando per diversi metri.
L’operaio è stato soccorso con un politrauma dai sanitari del 118 con automedica ed elisoccorso, ma per il 39enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.
I rilievi sono affidati al nucleo sicurezza sui posti di lavoro della Asl e ai carabinieri che si occupano delle indagini.
I sindacati hanno parlato di “omicidio sul lavoro”.