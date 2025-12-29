Incidente stradale ad Alassio: tre auto coinvolte e due feriti, intervento dei Vigili del Fuoco

Soccorso questa mattina in centro ad Alassio: estratti due feriti dai veicoli dopo un tamponamento

Mattinata di interventi ad Alassio, dove oggi, 29 dicembre 2025, poco prima delle ore 10, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. L’episodio è avvenuto all’interno del territorio comunale e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi per la presenza di persone rimaste ferite.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga, supportati da un mezzo di rincalzo, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza agli occupanti dei mezzi coinvolti.

Intervento dei Vigili del Fuoco e messa in sicurezza dei feriti

A seguito del tamponamento, due persone sono rimaste incastrate all’interno dei veicoli. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato specifiche attrezzature da soccorso, tra cui l’estricatore, per liberare i feriti in condizioni di sicurezza. L’operazione si è svolta con rapidità e precisione, consentendo di affidare i due coinvolti alle cure del personale sanitario.

Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza di Andora, che ha prestato le prime cure e provveduto al successivo trasporto dei feriti per gli accertamenti sanitari necessari. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Viabilità gestita dalla Polizia Locale

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha regolato la viabilità e collaborato con i soccorritori per garantire il corretto svolgimento delle operazioni e la sicurezza degli altri automobilisti.

La circolazione ha subito rallentamenti temporanei, risolti una volta concluse le attività di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

