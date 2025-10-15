Incidente stradale a Varazze, auto fuori strada in località Pero: intervengono i Vigili del Fuoco

L’intervento dei soccorsi

Attimi di apprensione a Varazze, in località Pero, dove poco dopo le 12 di oggi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita fuori strada. Il mezzo, dopo aver perso aderenza, ha terminato la corsa impattando contro una tettoia a bordo carreggiata.

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra 81 del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varazze, che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona e a coordinare le operazioni di soccorso.

Il conducente estratto dall’auto

In collaborazione con il personale della Croce Rossa di Varazze, i Vigili del Fuoco hanno assistito alle operazioni di immobilizzazione e estrazione del conducente, rimasto bloccato all’interno del veicolo. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, la persona è risultata illesa e non si sono registrati ulteriori feriti.

Le operazioni di messa in sicurezza

Terminate le procedure di primo soccorso, i Vigili del Fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante, per evitare ulteriori rischi legati a perdite di carburante o cedimenti strutturali della tettoia colpita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Varazze per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e per regolare temporaneamente la viabilità nella zona.