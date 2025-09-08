Incidente stradale a Savona: scontro tra moto e auto in Corso Ricci

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Poco dopo le ore 20, i Vigili del Fuoco di Savona sono stati chiamati a intervenire in Corso Ricci a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti un motociclo e un’autovettura. L’impatto ha richiesto un’azione tempestiva per garantire la sicurezza dell’area e dei presenti.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, riducendo il rischio di ulteriori conseguenze, e hanno collaborato con il personale sanitario nelle prime fasi di assistenza al ferito.

Trasporto in ospedale per il motociclista

Il conducente della moto, rimasto ferito nell’impatto, è stato preso in carico dai soccorritori e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti e cure mediche. Le autorità competenti sono ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

