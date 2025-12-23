Incidente nella notte sull’A10: tir contro il guardrail tra Varazze e Arenzano, autostrada chiusa per ore

Il camion ha perso una grande quantità di carburante sull’asfalto. Nessun ferito, ma traffico è rimasto bloccato in direzione Genova

Paura nella notte lungo l’autostrada A10, dove un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente senza il coinvolgimento di altri veicoli. Un tir, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il guardrail per poi finire parzialmente al centro della carreggiata. L’episodio si è verificato sulla tratta compresa tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova, in un orario notturno caratterizzato da traffico ridotto.

Camion fuori controllo e perdita di carburante

A seguito dell’impatto, il mezzo pesante ha perso una ingente quantità di gasolio che si è riversata sull’asfalto, rendendo il piano viabile particolarmente scivoloso e pericoloso. Nonostante la dinamica dell’incidente, l’autista del tir è rimasto illeso e non si registrano feriti. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nello schianto, circostanza che ha evitato conseguenze più gravi.

Intervento della Polizia Stradale e di Autostrade per l’Italia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, incaricati dei rilievi e della gestione della sicurezza, insieme ai tecnici di Autostrade per l’Italia. La presenza di carburante sull’asfalto ha reso necessario un intervento prolungato per la bonifica della carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza, indispensabili prima della riapertura al traffico.

Autostrada chiusa e disagi alla circolazione

Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante e la pulizia approfondita del manto stradale, il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso per diverse ore. La chiusura ha provocato code e rallentamenti, poi progressivamente smaltiti una volta conclusi gli interventi. Il camion è stato definitivamente rimosso intorno alle 4 del mattino, permettendo il graduale ritorno alla normalità della circolazione in direzione di Genova.