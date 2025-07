Incidente nella notte in via Cavallotti: due giovani feriti

Scontro tra auto e scooter a Genova poco prima della mezzanotte

Grave incidente stradale nella notte di ieri a Genova. Poco prima della mezzanotte, un’automobile e uno scooter si sono scontrati frontalmente in via Felice Cavallotti, all’incrocio con via De Gasperi. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Due ragazzi portati al San Martino in codice giallo

A seguito della collisione i due passeggeri dello scooter sono stati sbalzati a terra. Una ragazza di 17 anni ha riportato un trauma all’anca, mentre il conducente, un ragazzo di 23 anni, ha subito una ferita al ginocchio. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso del Policlinico San Martino.

Soccorsi e rilievi: sul posto ambulanze e Polizia Locale

Per i soccorsi sono intervenute l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, l’automedica Golf 2 e un mezzo della Croce Gialla. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità nella zona, dove si erano radunate diverse persone. Presente anche una pattuglia della Polizia di Stato in transito al momento dell’incidente.

