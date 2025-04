Incidente moto a Mezzanego: centauro in codice rosso al San Martino

Grave incidente sulla statale 586 verso Cichero

Un grave incidente motociclistico si è verificato nella serata di sabato 5 aprile 2025 a Mezzanego, lungo la strada statale 586, nel tratto che scende verso Cichero. Intorno alle 22, un uomo di 66 anni ha perso il controllo della sua moto ed è precipitato in un canale, cadendo per diversi metri sotto il livello della strada.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. L’impatto è stato violento e ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi.

L’intervento dei soccorritori: trasporto in codice rosso al San Martino

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Il motociclista è stato estratto dal canale, stabilizzato dai sanitari e poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento stabili.

Cause dell’incidente ancora da chiarire

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma i carabinieri non escludono nessuna ipotesi. Si stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni del tratto stradale per comprendere le cause della perdita di controllo della moto.

L’incidente rilancia l’attenzione sulla sicurezza della statale 586, soprattutto nelle ore notturne e nei tratti più isolati e tortuosi, come quello che conduce verso la frazione di Cichero.

