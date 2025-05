Incidente mortale sull’A7 tra Ronco Scrivia e Busalla

Muore motociclista, grave la passeggera

Grave incidente stradale sull’autostrada A7 Milano-Genova, nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Un motociclista di 46 anni, residente a Milano, ha perso la vita dopo aver perso il controllo del proprio scooter. L’impatto è stato violento e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo è deceduto poco dopo a causa dei traumi riportati.

Donna di 50 anni in condizioni critiche, trasportata in elicottero al San Martino

A bordo dello scooter viaggiava anche una donna di 50 anni, passeggera, che ha riportato ferite gravissime. La centrale operativa del 112 ha disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, grazie all’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago”. Le sue condizioni sono attualmente critiche.

L’incidente non ha coinvolto altri veicoli: indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale, giunta sul posto per i rilievi, si tratterebbe di un incidente autonomo: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo senza che vi fossero altri veicoli coinvolti. Il tratto di carreggiata interessato non presentava lavori in corso né deviazioni. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per chiarire con precisione le cause della tragedia.

Traffico bloccato e tratto chiuso per ore: ripercussioni sulla viabilità

Il tratto dell’autostrada A7 tra Ronco Scrivia e Busalla è stato chiuso al traffico intorno a mezzogiorno per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle autorità e la rimozione del mezzo incidentato. Sul posto sono intervenute l’automedica Golf 7, la Croce Verde di Casella, la Croce Rossa di Busalla, il personale sanitario e i tecnici della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade. La circolazione è ripresa gradualmente poco dopo le 13.

Percorsi alternativi per chi viaggia da Milano verso Genova

Agli automobilisti in viaggio da Milano verso Genova è stato consigliato di uscire a Ronco Scrivia, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Busalla. Per le lunghe percorrenze o per chi è diretto verso Genova o Livorno, si suggerisce di utilizzare la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi nella A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

