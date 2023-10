Incidente mortale sulla A12, operaio travolto

Drammatico incidente sul lavoro questa sera alle 19.30 sulla A12 tra Deiva Marina e Sestri levante al chilometro 56.

Un operaio che stava lavorando in un cantiere è stato travolto da un’auto.

Sul posto la polizia stradale e il 118 della Spezia con l’automatica Delta 3 e la Pubblica Assistenza di Brugnato.

La tratta autostradale che è gestita da Salt, è stata chiusa. Inoltre a partire dalle proprio l’A12 tra Chiavari-Rapallo l’autostrada sarà chiusa per lavori.

Inevitabili i disagi per le code per chi si trovava in viaggio verso Genova.