Incidente in via Rosselli a Genova: scooter contro auto, due ragazze ferite

Scontro semi-frontale all’incrocio con via Zara nel tardo pomeriggio: una 19enne in ospedale in codice giallo, traffico rallentato nell’ora di punta

Poco dopo le 18:30 si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Rosselli e via Zara, a Genova. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter che procedeva lungo la direttrice di levante e un’autovettura che viaggiava in senso opposto si sono scontrati in modo semi-frontale. L’impatto è avvenuto in un punto nevralgico della viabilità cittadina, già caratterizzato da flussi intensi nelle fasce di rientro serali.

Intervento dei soccorsi in codice rosso

Sul posto è intervenuta l’ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese, attivata in codice rosso, insieme all’automedica Golf 1. I sanitari hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, stabilizzando le condizioni delle ferite e predisponendo il trasporto in ospedale per gli accertamenti necessari.

Ferite due giovani sullo scooter

A seguito dell’urto, la conducente dello scooter, una ragazza di 19 anni, e la passeggera, la sorella di 16 anni, sono state sbalzate sull’asfalto. La guidatrice ha riportato una ferita lacero-contusa a un ginocchio, giudicata seria, ed è stata accompagnata in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Anche la sorella è stata trasferita nella stessa struttura per controlli precauzionali, senza che siano state segnalate condizioni critiche.

Illeso il conducente dell’auto e rilievi sul posto

Il conducente dell’autovettura, un uomo di 72 anni, è rimasto illeso. Nelle fasi immediatamente successive all’incidente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri in transito, seguita dalla Polizia Locale, incaricata dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e regolare la circolazione.

Traffico rallentato nell’ora di punta

L’incidente ha provocato rallentamenti e congestioni alla viabilità nella zona, con ripercussioni significative sul traffico dell’ora di punta. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato temporanee limitazioni alla circolazione all’incrocio tra via Rosselli e via Zara.

