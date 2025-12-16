Incidente in via Montevideo a Genova, motociclista finisce contro un camion: ferito un 38enne

Scontro durante una manovra di svolta: il centauro sbalzato sul marciapiede e trasportato al San Martino in codice giallo

Incidente stradale nella tarda mattinata in via Montevideo, a Genova, dove un motociclista è rimasto ferito dopo un violento impatto che lo ha visto finire contro un camion fermo a margine della carreggiata. L’episodio si è verificato intorno alle 11, quando un’ambulanza della Croce Bianca Genovese, in transito nella zona per un trasporto sanitario, è stata richiamata da alcuni passanti che segnalavano la presenza di un uomo ferito sull’asfalto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale, la motocicletta stava effettuando un cambio di direzione quando è stata tamponata frontalmente da un’auto, perdendo stabilità e terminando la corsa contro un mezzo pesante parcheggiato nei pressi di un supermercato.

L’urto e le condizioni del motociclista

A seguito dell’impatto, il motociclista, un uomo di 38 anni, è stato sbalzato dalla sella ed è finito sul marciapiede. La moto si è incastrata parzialmente sotto la parte posteriore del camion, rendendo necessario un intervento rapido per la messa in sicurezza dell’area.

L’equipaggio dell’ambulanza già presente sul posto ha immediatamente prestato le prime cure, procedendo alla spinalizzazione e alla stabilizzazione del ferito direttamente a bordo del mezzo di soccorso, in attesa dell’arrivo di un secondo equipaggio.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una seconda ambulanza della Croce Bianca Genovese, la 3-280, che ha preso in carico il motociclista e lo ha trasportato in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino. L’uomo lamentava dolore costale e sospetti traumi di lieve entità, che sono stati affidati alle valutazioni dei sanitari.

Il conducente dell’autovettura coinvolta non ha riportato conseguenze fisiche.

Traffico deviato e strada da bonificare

Sul posto sono intervenute le pattuglie territoriali della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. A causa dell’incidente, il traffico è stato deviato sulla sola corsia riservata ai bus, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione dell’area, già congestionata dalle condizioni di maltempo.

La carreggiata ha inoltre richiesto un intervento di bonifica a causa della perdita di sostanze viscide, che hanno reso l’asfalto particolarmente scivoloso e potenzialmente pericoloso per la circolazione.

