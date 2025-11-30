L’uomo è stato trasportato in codice rosso al San Martino: indagini in corso sulla dinamica

Pochi minuti dopo la mezzanotte, intorno alle 00.20, via Buozzi è diventata il teatro di un gravissimo incidente che ha coinvolto un motociclista di 57 anni. L’uomo stava percorrendo la strada in direzione del centro quando, quasi all’incrocio con via Adua, ha improvvisamente perso il controllo della moto. Il mezzo, dopo aver sbandato, si è schiantato con violenza contro alcune auto parcheggiate lungo il bordo strada, un impatto che ha immediatamente allertato alcuni residenti e gli automobilisti di passaggio.

I soccorsi e le condizioni del motociclista

Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Verde Genovese e l’automedica Golf 4. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito estremamente serie. Il personale medico ha proceduto all’intubazione sul posto, stabilizzandolo quanto possibile prima del trasferimento d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, centro di riferimento regionale per i traumi maggiori.

Lo scenario dell’incidente ha richiesto un intervento accurato anche per la presenza delle vetture danneggiate e dei detriti sparsi sulla carreggiata, che hanno imposto un parziale restringimento della strada fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.

Le indagini della polizia locale

La polizia locale è giunta sul luogo dell’incidente con il reparto Infortunistica, incaricato di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la moto del 57enne sia l’unico veicolo coinvolto. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire eventuali fattori che possano aver contribuito alla perdita di controllo, come condizioni dell’asfalto, velocità, manovre improvvise o eventuali malori.

