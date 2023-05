Intorno alle 15.20 si è verificato un incidente sulla sopraelevata, in direzione ponente all’altezza di Negro.

Uno scooter è finito a terra.

Sul posto è presente un’ambulanza e la polizia locale che regola il traffico.

Rallentamenti in sopraelevata in direzione ponente dove si è formata una lunga coda, ma anche in direzione levante in quanto all’altezza dell’incidente le auto rallentano per vedere il sinistro. Presente anche sul lato di levante la polizia locale.

