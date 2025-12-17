Incidente in Sopraelevata a Genova: tre veicoli coinvolti e due feriti

Tamponamento a catena nel primo pomeriggio sulla Sopraelevata Aldo Moro in direzione Ponente, poco prima dello svincolo autostradale: traffico rallentato per circa un’ora.

L’incidente si è verificato intorno alle 14:00 sulla Sopraelevata Aldo Moro, in direzione Ponente, poco prima dello svincolo autostradale. Per cause ancora in fase di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena, con conseguenze rilevanti sulla circolazione lungo l’intera direttrice.

L’intervento della Croce Bianca e dei soccorsi

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese, inizialmente con il Distaccamento di Carignano e successivamente con l’ambulanza 3-274 dalla sede centrale. L’intervento sanitario si è reso necessario per assistere le persone coinvolte nel sinistro e valutare le condizioni dei feriti.

Due feriti trasportati in ospedale

Gli occupanti del primo veicolo in marcia, un taxi, sono risultati feriti. Il conducente, 58 anni, e la passeggera, una donna di 34 anni, hanno riportato un colpo di frusta con dolore alla schiena. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo per ulteriori accertamenti: il conducente al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, la passeggera al Policlinico San Martino. I conducenti degli altri due veicoli coinvolti hanno invece rifiutato il trasporto in ospedale.

Viabilità rallentata e intervento della Polizia Locale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi e gestito la circolazione. Il traffico è stato incanalato su una sola corsia di marcia, causando inevitabili ripercussioni sulla viabilità dell’intera direttrice e sulle strade di collegamento. La situazione è progressivamente tornata alla normalità dopo circa un’ora, con il ripristino della normale scorrevolezza.

