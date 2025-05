Incidente in mare a Punta Mesco, barca contro gli scogli

Intervento dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria. L’imbarcazione ha urtato la costa rocciosa nel tratto tra Levanto e Monterosso

Nel primo pomeriggio di ieri, un’imbarcazione ha urtato violentemente la costa rocciosa nei pressi di Punta Mesco, tratto di mare compreso tra Levanto e Monterosso al Mare, in provincia di La Spezia. A seguito dell’incidente, è stato immediatamente allertato il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che è intervenuto con personale e mezzi nautici specializzati.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento Porto e della Centrale di La Spezia, impiegando la motobarca VF_R04 e il gommone BWA 850. L’intervento si è svolto in collaborazione con la Capitaneria di Porto di La Spezia, per garantire la sicurezza dell’area e verificare l’eventuale presenza di danni ambientali o rischi per la navigazione.

Barca bloccata contro la scogliera: equipaggio soccorso e mezzo immobilizzato

L’imbarcazione è stata localizzata e messa in sicurezza sul punto di impatto, immobilizzandola per evitare ulteriori spostamenti causati dalle correnti o dal moto ondoso. L’operazione si è conclusa con successo grazie alla tempestività delle squadre di soccorso marittimo.

Il conducente dell’imbarcazione è stato trasportato per accertamenti sanitari, come previsto in questi casi, al fine di verificare eventuali conseguenze fisiche dell’impatto. Non risultano feriti gravi, ma saranno le autorità competenti a stabilire dinamiche e responsabilità dell’accaduto.

La sicurezza in mare resta una priorità: fondamentali prontezza e coordinamento

L’episodio avvenuto a Punta Mesco sottolinea ancora una volta l’importanza del monitoraggio della sicurezza in mare, specialmente in aree costiere rocciose e soggette a traffico nautico turistico. Il coordinamento tra Vigili del Fuoco e Capitaneria si è rivelato determinante per evitare conseguenze peggiori.

Il tratto tra Levanto e le Cinque Terre, molto frequentato nei mesi primaverili ed estivi, richiede massima attenzione alla navigazione, anche in condizioni di mare apparentemente favorevoli.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube