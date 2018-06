Questa mattina, in Lungomare Canepa, si è verificato un incidente fra un’auto ed una moto. Ad avere la peggio un motociclista cinquantenne che è stato sbalzato sull’asfalto in seguito all’urto ha riportato gravi ferite in più parti del corpo e è stato trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

La prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Infortunistica per i rilievi del caso.