Incidente in galleria sulla A26: traffico critico in Liguria

Un mezzo pesante danneggia un tunnel all’alba: rallentamenti prolungati e code su più tratte autostradali

Le prime ore della mattina sono state segnate da forti disagi alla circolazione sulle autostrade liguri. Poco prima delle 5, un camion ha urtato una galleria lungo la A26, nel tratto compreso tra l’interconnessione con la A10 e Masone. L’impatto non ha causato feriti, ma ha reso necessario un intervento tecnico immediato per la messa in sicurezza e il ripristino della struttura danneggiata.

Cantieri temporanei e rallentamenti verso nord

Sulla carreggiata della Genova–Gravellona Toce in direzione nord, le operazioni successive all’incidente hanno comportato l’attivazione di un cantiere provvisorio. Intorno alle 8 del mattino si registravano circa quattro chilometri di coda, con traffico fortemente rallentato. L’episodio si inserisce in un contesto già complesso, caratterizzato dalla presenza diffusa di lavori lungo le principali direttrici regionali.

Effetti a catena su porto e collegamenti principali

Alle criticità legate all’incidente si sono sommati ulteriori fattori. La chiusura del terminal Psa di Genova, disposta per le condizioni di vento, ha provocato l’accumulo di mezzi pesanti diretti allo scalo portuale, aggravando la pressione sulla viabilità circostante. La situazione ha avuto ripercussioni anche sulle arterie di collegamento urbano e autostradale.

Code diffuse tra A7, A10 e A12

Le difficoltà di circolazione hanno interessato anche altre tratte. In direzione Milano si sono formati circa quattro chilometri di coda tra Sampierdarena e l’allacciamento A7–A12. Verso Genova, invece, i rallentamenti hanno raggiunto i cinque chilometri tra Nervi e l’intersezione con la A7. La pioggia caduta nelle stesse ore ha contribuito a rendere più critiche le condizioni di guida e a rallentare ulteriormente i flussi.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube