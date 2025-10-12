Incidente in corso Quadrio, inversione vietata: auto centra scooter, due feriti in codice giallo

Manovra proibita in corso Quadrio: auto centra scooter, due feriti

Incidente stradale nella tarda serata a Genova. Intorno alle 23:15, la Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 4 sono intervenute in corso Quadrio, direzione ponente, nei pressi del varco delle Grazie, per soccorrere i feriti di un violento scontro tra un’auto e uno scooter.

Secondo le prime ricostruzioni, una station wagon con targa tedesca, che procedeva in direzione levante, avrebbe improvvisamente effettuato un’inversione di marcia vietata, in un tratto di strada con doppia striscia continua. La manovra azzardata ha colpito in pieno uno scooter con due persone a bordo che sopraggiungeva dalla direzione opposta, facendo rovinare i due motociclisti sull’asfalto e sbalzandoli fino al marciapiede.

Feriti un uomo di 45 anni e una donna di 49

Il conducente dello scooter, un uomo di 45 anni, ha riportato traumi al ginocchio e alla schiena. È stato spinalizzato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino. La passeggera, una donna di 49 anni, è stata anch’essa trasferita in codice giallo da un’altra pubblica assistenza.

Illesi i componenti della famiglia tedesca che viaggiava a bordo dell’auto coinvolta.

Rilievi e indagini della Polizia Locale

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Genova, che ha eseguito i rilievi dell’incidente e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità. Il tratto di corso Quadrio è stato temporaneamente parzialmente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

