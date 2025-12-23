Incidente in Albaro, auto si cappotta in via Gobetti: traffico in tilt vicino alla caserma

Paura a Genova intorno all’ora di pranzo: un’auto si ribalta sulla carreggiata lato monte. Soccorsi sul posto, nessun ferito grave

Tragedia sfiorata nel quartiere genovese di Albaro, dove intorno alle 12.30 si è verificato un nuovo incidente stradale in via Gobetti. Un’automobile, mentre percorreva la carreggiata lato monte, si è improvvisamente cappottata per cause ancora in fase di accertamento, finendo ribaltata sulla sede stradale in un tratto particolarmente trafficato nelle ore centrali della giornata.

Il ribaltamento nei pressi della stazione dei carabinieri

L’incidente è avvenuto all’altezza della stazione dei carabinieri. Dopo il cappottamento, l’auto coinvolta sarebbe stata tamponata da un’altra vettura che stava transitando nello stesso tratto di strada. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, che sta ricostruendo la sequenza degli eventi. Fortunatamente, al momento dell’impatto non transitavano altri veicoli o pedoni nelle immediate vicinanze, evitando conseguenze più gravi.

Soccorsi sul posto e condizioni delle persone coinvolte

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Genova, i vigili del fuoco e un’ambulanza dell’OV Squadra Emergenze. I sanitari hanno assistito un uomo di 78 anni, coinvolto nell’episodio, che dopo le prime cure ha rifiutato il trasporto in ospedale. Non si segnalano feriti gravi.

Traffico rallentato e disagi alla viabilità

A seguito dell’incidente, la viabilità in via Gobetti è stata temporaneamente modificata con l’istituzione di una sola corsia a senso unico alternato. La misura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico cittadino, soprattutto nelle ore di punta. Una volta completate le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli, la circolazione è stata progressivamente ripristinata.

Precedenti recenti nello stesso tratto

Via Gobetti era già stata teatro di un episodio simile lo scorso 12 dicembre, quando un tamponamento tra due auto aveva causato il danneggiamento di alcune motociclette parcheggiate lungo la strada. Una circostanza che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in questo tratto del quartiere di Albaro.

