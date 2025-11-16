Incidente in A12 tra Sestri Levante e Deiva: auto si ribalta nella notte, cinque feriti

Un’auto con cinque giovani a bordo ha tamponato una vettura ferma nel tratto tra Sestri Levante e Deiva, finendo capovolta fuori carreggiata

Poco prima dell’una della scorsa notte, nel tratto autostradale della A12 compreso tra Sestri Levante e Deiva Marina, un’auto con cinque ragazzi a bordo è rimasta coinvolta in un violento incidente. La vettura, in prossimità della zona dedicata al cambio di corsia, ha tamponato un’altra auto che risultava ferma, terminando la propria corsa ribaltata sul tetto al di fuori della carreggiata.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le operazioni di soccorso

Tre occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo capovolto, mentre i due giovani seduti nei posti anteriori sono rimasti intrappolati all’interno. I Vigili del Fuoco di Chiavari hanno lavorato per oltre un’ora in condizioni operative particolarmente ristrette, riuscendo a estricare uno dei feriti dal portellone posteriore e l’altro dalla porta laterale. Nel corso delle operazioni l’autostrada è rimasta completamente chiusa per garantire la sicurezza dei soccorritori.

I soccorsi e il trasferimento dei feriti negli ospedali

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi del 118, con le automediche Tango 1, Tango 2 e Delta 3. Numerose anche le ambulanze attivate: Croce Verde di Lavagna, Croce Rossa di Cogorno, Croce Verde di Sestri Levante e due mezzi della Croce Rossa di Riva Trigoso. Quasi tutti i feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, mentre uno è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Lavagna e un altro è stato assistito direttamente sul posto dal personale sanitario.

