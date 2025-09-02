Incidente in A12: motociclista ricoverato in codice rosso, traffico paralizzato

Soccorsi tempestivi sul luogo del sinistro

Questa mattina, intorno alle 11:20, un motociclista di circa 40 anni è rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada A12, tra Recco e Nervi in direzione Genova. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova con diverse contusioni e un sospetto trauma cranico. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde Recco, i Volontari del Soccorso Ruta e l’automedica Golf 6, che hanno stabilizzato la vittima.

Distrazione alla guida e rallentamenti sulla A12

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da una distrazione del motociclista, che ha perso il controllo del veicolo. Il sinistro ha provocato la formazione di circa quattro chilometri di coda tra Recco e Nervi in direzione Genova.

Precedenti incidenti e criticità nella tratta autostradale

Questo episodio si inserisce in un quadro già critico per la tratta A12 Genova–Roma. Ad esempio, un incidente di agosto ha coinvolto più motociclisti in direzione Genova tra Nervi e Genova Est, causando code fino a 9 chilometri e più feriti in codice rosso.

Aggiornamento

Traffico risolto

