Incidente di caccia sopra Leivi: intervento dei Vigili del Fuoco

Soccorso attivato a metà giornata nelle alture del levante ligure

Un incidente avvenuto durante un’attività venatoria ha richiesto l’intervento dei soccorsi nelle aree sopra Leivi, nel territorio del Levante genovese. L’allarme è scattato poco prima le 12, quando è stata segnalata una persona ferita, un 50enne, in una zona non facilmente raggiungibile.

Operazioni di soccorso coordinate

Sul posto sono stati inviati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiavari e il Soccorso Alpino di Rapallo. Considerata la posizione impervia dell’area, è stato attivato anche l’elicottero Drago, impiegato per agevolare le operazioni di ricerca e recupero in sicurezza.

Supporto sanitario sul luogo dell’incidente

Contestualmente è intervenuto il personale sanitario del 118, incaricato di prestare le prime cure al cacciatore coinvolto, intervento con un’ambulanza della Croce Verde di Carasco e l’automatica Tango 1. Le condizioni della persona ferita sono state valutate direttamente sul posto, con il coordinamento tra soccorritori a terra e unità aerea e si è deciso per il trasferimento al San Martino di Genova. Sul posto sono stati attivati anche i Carabinieri. E’ stato richiesto anche l’intervento del Grifo da Albenga.

