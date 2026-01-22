Incidente auto-scooter in via Diaz a Genova, un ferito in codice giallo

Uno scooterista trasportato al Policlinico San Martino dopo il tamponamento, la Polizia Locale indaga sulle cause

Questa mattina, intorno alle 11:15, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e uno scooter in via Diaz, nei pressi di Piazza della Vittoria, in direzione centro. La Croce Bianca Genovese è intervenuta con l’ambulanza 3-274, mobilitata in codice giallo per la dinamica dell’incidente.

Ferito trasportato al pronto soccorso

Il centauro, un uomo di 50 anni, ha riportato un sospetto trauma lombare a seguito della caduta dallo scooter, tamponato dall’auto in prossimità di un attraversamento pedonale. Immediatamente immobilizzato con la procedura di spinalizzazione, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Il conducente dell’auto, un 49enne, non ha subito conseguenze fisiche.

Accertamenti e gestione del traffico

La Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi e determinare le responsabilità dell’incidente. Nel frattempo, la circolazione veicolare è stata limitata a una sola corsia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona.

