Questa mattina a Bordighera in via Arziglia, si è verificato un grave incidente. Erano passate da poco le 6 quando, per cause ancora in fase di accertamento un’auto ed uno scooter si sono scontrati.

Nello schianto sono rimaste ferite in modo grave due persone di 65 e 80 anni.

Sul posto è giunto rapidamente il personale sanitario che ha prestato loro le prime cure.

Subito dopo i feriti sono stati trasportati in codice rosso uno all’ospedale di Sanremo e l’altro a Bordighera.