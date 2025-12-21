Incidente auto-moto in piazza Palermo a Genova, scooter a terra

Scontro semi-frontale davanti alla sede della Croce Bianca Genovese: intervento immediato dei soccorsi e traffico congestionato

Poco dopo le 11:00 si è verificato un incidente stradale in piazza Palermo, a Genova, che ha coinvolto un’autovettura e uno scooter. Il sinistro è avvenuto esattamente davanti alla sede della Croce Bianca Genovese, consentendo un intervento di soccorso praticamente immediato. L’ambulanza 3-280 non ha dovuto spostarsi, poiché l’equipaggio si trovava già in sede ed è stato richiamato all’esterno dal forte rumore dell’impatto.

La dinamica dello scontro

Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter che procedeva in direzione del centro città e un’auto proveniente dal senso opposto si sono scontrati in modo semi-frontale. A seguito dell’urto, il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 54 anni, è stato sbalzato per circa cinque metri insieme al proprio veicolo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Fortunatamente, dopo la caduta, non è stato investito da altri mezzi in transito.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

I soccorritori della Croce Bianca Genovese hanno prestato le prime cure sul posto, immobilizzando il ferito con le procedure di spinalizzazione. L’uomo lamentava dolore al collo e alla schiena ed è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera per ulteriori accertamenti e cure.

Nessun ferito nell’auto coinvolta

La conducente dell’autovettura, una donna di 74 anni, è rimasta illesa. Nonostante l’assenza di conseguenze fisiche, il veicolo ha riportato danni rilevanti a seguito dell’impatto con lo scooter.

Traffico congestionato e rilievi della Polizia Locale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica e nella gestione della viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni, anche a causa della concomitanza con il mercato straordinario di piazza Palermo, che stava già richiamando un notevole afflusso di veicoli e pedoni.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube