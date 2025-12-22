Incidente auto-moto a Calice Ligure, centauro di 61 anni in codice giallo

Scontro in piazza Cesio nelle prime ore del mattino: il motociclista sbalzato a terra e trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure

Momenti di paura questa mattina a Calice Ligure, in provincia di Savona, dove poco prima delle 7:00 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e una moto. Il sinistro è avvenuto in piazza Cesio, nel cuore del centro abitato, in un orario di prima mattina che ha visto l’intervento immediato dei soccorsi.

La dinamica e le condizioni del motociclista

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 61 anni, che a seguito dell’impatto è stato sbalzato per circa un metro dal veicolo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, ma l’urto ha provocato un trauma giudicato significativo dai sanitari intervenuti.

L’intervento del 118 e il trasporto in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i mezzi del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca di Finale e l’automedica S4. Dopo le prime cure prestate sul posto, il motociclista è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

I rilievi della Polizia Stradale

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona interessata. La circolazione ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

