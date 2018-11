Incidente alla Migliarina: auto abbatte recinzione e si cappotta | Foto

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte tra venerdi e sabato, allo ore 1,00 circa per un incidente stradale in via Sarzana, al confine tra i quartieri di Migliarina e La Pianta.

Per cause in corso di accertamento, un’auto ha perso il controllo andando a sbattere contro la recinzione di una casa abbattendola, fermandosi su di un fianco a poca distanza dal portone di ingresso della stessa e sbattendo contro un’auto parcheggiata all’interno del cortile.

I tre giovani occupanti, due uomini e una donna, uscivano autonomamente dal veicolo e venivano successivamente assistiti dal personale sanitario presente sul posto.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con una APS, Autopompaserbatoio, e cinque unità operative, hanno provveduto a porre in sicurezza l’autovettura e a rimuovere parti della recinzione e alcune piante rimaste in precario equilibrio utilizzando, per queste operazioni, il divaricatore idraulico, la mototroncatrice e la motosega.

La Sala Operativa VF, provvedeva poi, su richiesta del capo partenza, all’invio dell’Autogru, con altri due operatori VF, per la rimozione della vettura.

La Polizia Stradale è intervenuta per gli accertamenti di competenza.