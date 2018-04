Incidente A10 | 13 km di coda in aumento tra Celle e complanare

Aggiornamento.

Ore 18.22: A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 45 in direzione Ventimiglia, coda di 13 km tra Varazze e Bivio A10/Fine Complanare Savona per Ripristino incidente.

Ore 17.52. A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 36.4 in direzione Ventimiglia, coda in uscita a Albisola provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 16.19. A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 45 in direzione Ventimiglia con coda di 11 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Fine Complanare Savona per Ripristino incidente.

In seguito ad un incendio avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, a bordo di un pullman che percorreva l’A10 all’altezza di Vado Ligure, in direzione Albenga, in una galleria e al conseguente blocco del traffico ci sono ancora gravi criticità in zona.

A bordo del mezzo c’erano circa 30 studenti, che sono riusciti ad uscire dal mezzo senza rimanere feriti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo oltre a due ambulanze

La situazione sulla A10

