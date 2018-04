Non ce l’ha fatta l’81enne che lo scorso 18 aprile era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via XII Ottobre, a Piccapietra, nel centro di Genova.

L’anziano era a bordo di uno scooter che si era scontrato contro un’auto. Nel sinistro rimase coinvolta anche un’altra vettura.

L’uomo era stato soccorso e trasferito al Galliera in codice giallo. Le sue condizioni erano, però, peggiorate dopo alcune ore, poi la situazione clinica era diventata critica fino al decesso.