Incidente a Badalucco sulla SP 548, auto contro apecar: due feriti, uno in codice rosso

Scontro nel tardo pomeriggio lungo la provinciale 548: coinvolti un’auto e un mezzo a tre ruote. Entrambi i feriti trasferiti all’ospedale di Sanremo

Un incidente stradale si è verificato a Badalucco poco prima delle 19 lungo la strada provinciale 548, arteria di collegamento importante per la viabilità della valle Argentina. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’autovettura e un apecar, mezzo a tre ruote spesso utilizzato per spostamenti locali e attività di servizio. L’impatto è avvenuto in un tratto della provinciale che ha richiesto l’immediata attivazione dei soccorsi.

Due feriti, grave il conducente dell’apecar

Il bilancio dell’incidente è di due persone ferite, entrambe di età intorno ai 50 anni. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’apecar, le cui condizioni sono apparse fin da subito critiche. L’uomo è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Sanremo. Ferite di media gravità invece per la persona a bordo dell’auto, trasferita nello stesso presidio ospedaliero con codice giallo.

I soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari con l’automedica, insieme alle ambulanze della Misericordia di Sanremo e della Croce Rossa di Sanremo. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la messa in sicurezza dell’area e l’assistenza immediata ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Presenti anche i carabinieri di Badalucco, incaricati dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Viabilità temporaneamente modificata sulla provinciale 548

A seguito dell’incidente la strada provinciale 548 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Una volta concluse le attività più urgenti, la circolazione è stata riaperta con l’istituzione di un senso unico alternato, così da permettere il graduale ripristino della normale viabilità in sicurezza.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube