Incendio yacht al porto di Chiavari: Vigili del Fuoco domano le fiamme senza feriti

Un incendio si è sviluppato a bordo di uno yacht di circa 20 metri questa mattina al porto di Chiavari: prontamente spento dai Vigili del Fuoco con schiumogeno, nessuna persona coinvolta

Questa mattina il porto di Chiavari, nel Tigullio savonese, è stato teatro dell’incendio di un’imbarcazione di circa venti metri. Le prime avvisaglie di fumo sono state notate nella zona poppiera dello yacht, la parte posteriore della barca, e hanno rapidamente attirato l’attenzione di personale portuale e passanti. Fortunatamente, al momento dell’accaduto non risultano persone coinvolte o ferite: l’equipaggio, se presente, e gli eventuali occupanti erano già lontani dall’imbarcazione al momento dello sviluppo del fuoco.

Gli incendi su imbarcazioni da diporto possono svilupparsi per varie cause, tra cui malfunzionamenti a bordo, problemi elettrici o combustione di materiali infiammabili in stive o motori. Proprio per la loro vicinanza all’acqua e alla presenza di carburanti, gli interventi nei porti richiedono tecniche specifiche per minimizzare i danni e ridurre i rischi ambientali.

Intervento dei Vigili del Fuoco e uso dello schiumogeno

I Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti tempestivamente dopo la chiamata di emergenza, raggiungendo la banchina del porto con mezzi e attrezzature adeguate per l’estinzione di incendi su mezzi nautici. Gli operatori hanno adottato l’uso di liquido schiumogeno per spegnere rapidamente le fiamme, soluzione scelta anche per ridurre il peso dell’acqua d’estinzione sull’imbarcazione stessa. L’impiego della schiuma è una pratica consolidata nei casi di incendio su veicoli o natanti, perché consente di soffocare la combustione senza accumulare grandi quantità di acqua, che potrebbe compromettere la stabilità della barca.

Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto anche la messa in sicurezza dell’imbarcazione e dell’area circostante, per scongiurare il propagarsi dell’incendio ad altre barche ormeggiate o alle strutture portuali. L’intervento dei Vigili del Fuoco, coordinato per rischio acqua e rischio incendio, ha evitato conseguenze più gravi anche per la struttura del porto.

Nessun ferito e verifica delle cause

Al momento non risultano feriti né persone trasportate in ospedale in seguito all’incendio, confermando come l’azione rapida e coordinata delle forze di soccorso abbia limitato al minimo le conseguenze sull’incolumità pubblica. Le autorità competenti, in particolare i Vigili del Fuoco insieme eventualmente alla Capitaneria di Porto, avvieranno nei prossimi giorni accertamenti per comprendere le cause dell’incendio, che saranno valutate anche in base alle testimonianze raccolte in loco e alle verifiche tecniche sulla barca.

