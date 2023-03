Milazzo – Oggi, la motovedetta CP 818 della Guardia Costiera di Milazzo, è intervenuta per mettere in salvo i 5 passeggeri che si trovavano a bordo del Traghetto Filippo Lippi della Siremar, a seguito di un incendio scoppiato in sala macchine.

Al momento dell’accaduto, per cause ancora da accertare, la nave era in navigazione a circa 3 miglia a sud-ovest dell’isola di Salina.

A bordo è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco e al momento non si segnalano feriti né conseguenze per gli automezzi presenti sulla nave.

In area sono stati inviati altri due mezzi navali e un elicottero della Guardia Costiera e due mercantili.

Le operazioni sono coordinate dalla Capitaneria di porto di Milazzo.