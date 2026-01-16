Incendio notturno a Sampierdarena, tre veicoli distrutti

Rogo in via Carlo Orgiero nelle prime ore del mattino, accertamenti in corso sulle cause

Un incendio ha interrotto il silenzio notturno di Sampierdarena nelle prime ore del mattino. L’allarme è scattato poco dopo le 2.30, quando diversi residenti di via Carlo Orgiero hanno contattato il numero di emergenza 112 segnalando la presenza di veicoli in fiamme lungo la carreggiata.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul posto sono confluite in breve tempo le pattuglie della polizia locale e della polizia, insieme ai vigili del fuoco intervenuti con due squadre operative. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero ad altri mezzi o alle abitazioni circostanti.

Veicoli distrutti e danni ingenti

L’incendio ha coinvolto complessivamente tre veicoli parcheggiati in strada: una moto e due automobili. Tutti i mezzi sono stati gravemente danneggiati dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento per la messa in sicurezza dell’area una volta concluse le operazioni di spegnimento.

Accertamenti sulle cause del rogo

Dopo il raffreddamento dei veicoli, sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Al momento le cause restano in fase di verifica e non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto doloso. Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube