Incendio nella notte di Natale sul Monte Fasce: fiamme domate dai vigili del fuoco in due ore

Paura sulle alture di Genova alla vigilia di Natale, dove un rogo di sterpaglie ha richiesto un intervento tempestivo dei pompieri per evitare conseguenze più gravi

Momenti di apprensione nella notte della vigilia di Natale sulle alture di Genova, dove un incendio di sterpaglie è divampato lungo la strada che conduce al Monte Fasce. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme svilupparsi rapidamente nella vegetazione secca che costeggia l’area collinare.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. Due squadre sono state inviate sul posto e hanno lavorato per circa due ore per contenere e spegnere il rogo, evitando che le fiamme potessero estendersi ulteriormente o raggiungere zone abitate. Le operazioni si sono svolte in condizioni complesse, anche a causa della conformazione del territorio e della presenza di vegetazione secca, particolarmente vulnerabile in questo periodo.

Intervento tempestivo sulle alture di Genova

L’incendio ha interessato un tratto di macchia e sterpaglie lungo la strada che sale verso il Monte Fasce, una delle aree panoramiche più conosciute del levante genovese. Grazie alla rapidità dell’intervento e al coordinamento delle squadre dei vigili del fuoco, le fiamme sono state circoscritte senza conseguenze per abitazioni, persone o infrastrutture.

Durante le operazioni non si sono registrati feriti né evacuazioni, e la situazione è tornata sotto controllo nel corso della notte, consentendo ai residenti della zona di trascorrere il resto della vigilia in sicurezza.

Accertamenti sulle cause del rogo

Al momento non sono ancora note le cause che hanno dato origine all’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi e saranno effettuate le necessarie verifiche per chiarire l’origine delle fiamme. In questo periodo dell’anno, complice la presenza di vegetazione secca e le condizioni meteo favorevoli alla propagazione del fuoco, anche piccoli inneschi possono trasformarsi rapidamente in incendi difficili da contenere.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della segnalazione tempestiva di qualsiasi focolaio, soprattutto nelle aree collinari che circondano la città di Genova e che, durante l’inverno, possono comunque essere interessate da incendi di sterpaglie.

