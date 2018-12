Intervento nella notte a Marassi dei vigili del fuoco, intorno alle 2 in via Edera, per l’incendio in un appartamento.

I pompieri sono intervenuti al civico 17A che è stato evacuato.

Sul posto anche il 118 per un principio d’intossicazione.

Terminati i dovuti controlli gli inquilini hanno fatto rientro nelle rispettive abitazioni.