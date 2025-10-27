Incendio in uno stabilimento di oli a Campomorone: Vigili del Fuoco intervengono prima dell’alba

Incendio all’alba nello stabilimento di oli a Campomorone

Questa mattina, prima dell’alba, intorno alle 5, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente presso uno stabilimento di oli situato in via Valverde a Campomorone, per un incendio che ha coinvolto un piano dell’edificio industriale.

Difficoltà operative: fumo denso, temperature elevate e accesso complicato

Gli operatori hanno incontrato notevoli difficoltà ad accedere al piano interessato dalle fiamme a causa del fumo densoe delle alte temperature sviluppatesi all’interno dello stabilimento. Per raggiungere il focolaio è stato necessario intervenire dal tetto, praticando varchi per far evacuare i fumi e abbassare la temperatura prima dell’azione di spegnimento.

Spegnimento con liquido schiumogeno e interventi di messa in sicurezza

Dopo aver creato via d’accesso e liberato la zona dal fumo, le squadre hanno domato l’incendio utilizzando liquido schiumogeno, una tecnica adatta a impianti con materiali infiammabili o prodotti oleosi. Successivamente sono iniziate le verifiche per la messa in sicurezza dell’area e il raffreddamento dei materiali ancora caldi.

Indicazioni per la viabilità e prevenzione futura

L’intervento è concluso con successo, ma l’allarme riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli impianti industriali e sulla gestione dei rischi legati a depositi di sostanze infiammabili. Le autorità invitano le aziende del settore a verificare i sistemi antincendio, la ventilazione degli ambienti e i piani di evacuazione.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube